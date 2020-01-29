شكرا لقرائتكم الهلال ضد الأهلي .. الأحمر يحصل على التطعيمات اللازمة قبل رحلة السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويحتل الأهلي صدارة قمة المجموعة الثانية التي تضم برصيد 10 نقاط ويأتي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويغادر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى السودان عصر اليوم؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل، ويسبق عبدالحفيظ، وعدلي، بعثة الفريق للإطمئنان على كافة الأمور الإدارية، فيما شهدت الساعات الماضية اتصالات تنسيقية مكثفة مع السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان واتحاد الكرة السوداني.

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وتلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى، الذي أكد له أن بعثة الأهلي ستلقى كل ترحاب فور وصولها السودان، وستحظى بالتأمين الكامل منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأكد السفير حسام عيسي أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التي أكدت التزامها بتوفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين ، وطمأن حسام عيسى الخطيب على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

وأضاف السفير المصرى خلال اتصاله الهاتفى مع محمود الخطيب، أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، وقال السفير حسام عيسى إن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة فى أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.