شكرا لقرائتكم حمدى فتحي يعود من ألمانيا بعد جراحة غضروف الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان حمدي فتحي، قد أجرى خياطة في غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبي جديد في ألمانيا منتصف الشهر الجاري،تحت إشراف الخبير الالماني هيرمان ماير، الذي أجرى له الجراحة،حيث اطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب وحدد له برنامج علاج طبيعي يقوم بتنفيذه في القاهرة قبل البدء فى مرحلة التأهيل.

بعيداً عما سبق ، استعاد حمدى فتحي ذكريات الفترة الذهبية للقلعة الحمراء تحت قيادة مانويل جوزيه، عندما شارك الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية، وقال حمدى فتحى، "كنت بهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلى فى اليابان، وقتها كان عمرى 10 أو 11 عاما، والمباريات كانت فى التاسعة صباحًا"، وأضاف لاعب وسط النادى الأهلي أنه كان يتمنى أن يكون له شقيق باسم "أحمد"، ليكون لقبه أحمد فتحى، مثل جوكر القلعة الحمراء ومنتخب الفراعنة المخضرم أحمد فتحى، مضيفا، "مثلى الأعلى محليًا حسام غالى، وعالميًا سيرجيو بوسكيتس"، وكشف حمدى فتحى عن موعد عودته إلى المشاركة فى المباريات قائلاً، "عودتى للملاعب ستكون فى مايو المقبل".