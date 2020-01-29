شكرا لقرائتكم وائل جمعة يهنئ المحمدى وتريزيجيه: هدف صنع في مصر يقود استون فيلا للنهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، على تهئنة الثنائى محمود حسن تريزيجيه و أحمد المحمدى بتأهل فريقهم استون فيلا لنهائى كأس الرابطة الانجليزية ، وكتب وائل جمعة عبر صفحته على تويتر : "هدف صنع في مصر يأهل استون فيلا للنهائي في الدقيقه الأخيره.. تألق المصريين يتواصل في ملاعب انجلترا والمساهمه مع أنديتهم مهمه جدا وده في صالح المنتخب.. ألف مبروك للمحمدى ولتريزيجيه".



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ورغم المعاناة الكبيرة التى يعيشها فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن جماهير الفيلانز عاشت حالة من السعادة الكبيرة مساء الثلاثاء والرائع لنا كمصريين أن تلك السعادة جاءت بأقدام مصرية، بعدما قد الثنائي المصري الفريق إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على ليستر سيتي في نصف نهائي البطولة 2-1 بهدف قاتل سجله تريزيجيه من صناعة أحمد المحمدي.

وتواجد الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي نجما المنتخب الوطنى على مقاعد البدلاء فى تشكيل أستون فيلا، ليحلا بديلين في الشوط الثاني ويشاركان في هدف الفوز القاتل الذى جاء بأقدام مصرية من عرضية أحمد المحمدي.

تقدم أستون فيلا عبر اللاعب مات تارجيت في الدقيقة 12، وتعادل كليتش إيهاناتشو لفريق ليستر في الدقيقة 72، وفى الدقيقة 94 وهى الدقيقة الأخيرة في المباراة، سجل تريزيجيه هدفا قاتلا بعد متابعة رائعة لعرضية أحمد المحمدي ليسددها مباشرة فى الشباك ويقود الفيلانز للفوز 2-1 والتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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وبذلك ينتظر أستون فيلا الفائز من مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي الأربعاء، فى مباراة نصف النهائي الأخرى.

وقال تريزيجيه عقب المباراة: "سعيد بالهدف وسعيد أكثر بالتأهل لكأس الرابطة، الهدف جاء من جملة أتدرب عليها مع المحمدي، وفي الملعب طلبت منه الكرة بنفس الطريقة".

أضاف: "الوصول للنهائي تاريخ كبير لنا، واللعب في ويمبلي في أول سنة لي مع أستون فيلا إنجاز كبير خاصة بعد الفوز على ليستر سيتي".

فرحة عارمة تسبب فيها النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لجماهير فريق أستون فيلا الإنجليزي، بعدما سجل هدفا قاتلا ليقود به فريقه للفوز على نظيره ليستر سيتى.

وبعد أن سجل هدفا فى الدقيقة 94 ركض تريزيجيه نحو مدرجات الفيلانز ليحتضن الجماهير التى حضرت بأعداد كبيرة، وبعد نهاية المباراة اقتحمت الجماهير أرض ملعب "فيلا بارك" للاحتفال مع اللاعبين بالفوز الرائع، وسط تواجد أمنى مكثف وحواجز بشرية لمنع الأقتراب من جماهير ليستر سيتي.