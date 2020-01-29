شكرا لقرائتكم من هو اللاعب الأخير المقرر قيده بقائمة الأهلي الإفريقية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتشاور مسئولو النادي الأهلي حول المقعد الأخير المقرر أن يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية، في ظل المفاضلة بين اكثر من اسم ليتم قيده في الاسم الأخير المتبقي بالقائمة الإفريقية.

وقيد الأهلي 26 لاعبا في القائمة الإفريقية مطلع الموسم الحالي، قبل أن يضيف كلا من سعد سمير ومحمود كهربا واليو بادجي، ليتبقى مكانا واحدا بالقائمة الإفريقية، لم يتم حسم هويته بعد.

ويعد كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي والعائد من الإصابة هو الأقرب لقيده إفريقيا ويكمل قائمة الأحمر القارية في النسخة الحالية من دوري الأبطال، باعتباره أقوى الأسماء المرشحة لتسجيله في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية.

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ويعاني الأهلي من أزمة في خط الوسط لإصابة أكثر من لاعب أبرزهم حمدي فتحي الذي يعاني من قطع في غضروف الركبة ، بخلاف محمد محمود الذي تكرر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ولا يتواجد في مركز الوسط سوى الثلاثي عمرو السولية واليو ديانج وحسام عاشور.

وكانت المفاضلة تجري بين قيد أحد الثلاثي كريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم وصالح جمعة، ولكن رحل الثاني إلى سموحة على سبيل الإعارة، وتوترت علاقة الثالث مع السويسري رينيه فايلر، ليخرج من الحسابات الفنية تماما، ويتم منعه من نزول التدريبات الجماعية لفريقه، ولا يتبقى أمام الجهاز الفني سوى نيدفيد ليتم قيده إفريقيا.