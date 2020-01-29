مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29/1/2020 بالدوري العام

نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث تقام اليوم مباراة الجونة والنادي المصري البورسعيدي ويستضيفها ستاد السويس الجديد، كما تقام مباراة بيراميدز ونادي مصر ويستضيفها ستاد الكلية الحربية.

ويخوض المصري البورسعيدي وفريق الجونة لقاء اليوم في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويدخل الفريق البورسعيدي لقاء اليوم وهو منتشيا بعد أن تمكن من خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

أما عن مباراة بيراميدز ونادي مصر، فتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا على ستاد الكلية الحربية، ويدخل نادي مصر هذا اللقاء وهو منخفض المعنويات بعد الهزيمة التي تلقاها في لقاء انبي، والذي انتهى بفوز انبي بثنائية مقابل هدف وحيد للأخير.