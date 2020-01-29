المقاولون يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة انبي بالدوري

يستأنف المقاولون العرب تدريباته واستعداداته اللازمة اليوم الأربعاء بقيادة عماد النحاس، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء انبي المرتقب، والذي يقام ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز ويستضيفه ستاد بتروسبورت.

وكان لاعبي المقاولون قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، في العودة من جديد وبدء الاستعدادات لمباراة انبي، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق على فريق طنطا ضمن مواجهات الأسبوع الماضي، والتي انتهت بثنائية نظيفة للمقاولون العرب.

جديرا بالذكر أن ذئاب الجبل يقع في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، ويسعى إلى الزحف نحو صدارة الترتيب وخطف مركز الصدارة من النادي الأهلي.