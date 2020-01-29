اتحاد الكرة يعلن عن موعد انطلاق الدور الثاني بالدوري

كشف اتحاد الكرة المصري عن موعد انطلاق مباريات الدور الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها مطلع شهر مارس القادم؛ حيث تقام مواجهة قطبي كرة القدم “الأهلي والزمالك” في الرابع والعشرين من شهر فبراير المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة، ومن ثم تقام مباراة الفريقين بالبطولة الإفريقية، وتنطلق بعدها مواجهات الدور الثاني في مطلع مارس.

ومن المقرر وصول وفد من اتحاد كرة القدم الدولي للقاهرة مطلع شهر فبراير القادم، في إطار الاستعدادات لتطبيق تقنية الفيديو في موعد انطلاق مواجهات الدور الثاني بالبطولة المحلية.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد اتفق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على برنامج مكثف يخضع له الحكام المصريون، على أن ينتهي في خلال أربعة أسابيع بدلا من 8 أشهر.