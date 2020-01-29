الطلائع يستعد لمواجهة نادي مصر بالدوري

يبدأ فريق طلائع الجيش استعداداته لخوض لقاء نادي مصر ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يستضيفه ستاد جهاز الرياضة العسكر يوم الثلاثاء القادم، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان الطلائع قد حصل على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد لقاء مصر المقاصة الذي جمع بين الفريقين، والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويقع طلائع الجيش في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة المحلية بـ12 نقطة، وكان قد خاض 15 لقاء حقق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في 7 لقاءات أخري وتعادل في 6 مباريات.

وكان المدير الفني السابق للفريق “طارق يحيي” قد اعتذر عن تدريب الفريق بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في لقاء الاتحاد السكندري بالأسبوع الرابع عشر بالبطولة؛ حيث انتهى اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة دون مقابل للأخير.