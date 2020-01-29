سموحة ينهي تدريباته استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري غدا

ينهي نادي سموحة تدريباته واستعداداته اللازمة اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الخميس ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المدير الفني للفريق إلى خطف الثلاث نقاط والفوز باللقاء والزحف نحو المراكز المتقدمة بجدول الترتيب، بعد التعادل الإيجابي الذي حققه أمام النادي الإسماعيلي، ليحتل بذلك المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

وكان المدير الفني للفريق، حمادة صدقي رفض ضم كل من محمد عبد المنعم وصلاح محسن إلى قائمة الفريق لمباراة الاتحاد، على أن يشارك الثنائي في لقاء مصر المقاصة بالأسبوع السادس عشر بالبطولة المحلية، وكان الثنائي قد انضم حديثا إلى صفوف سموحة لمدة ستة أشهر.