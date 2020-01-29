الأهلي يخوض اليوم المران الأخير بالقاهرة قبل الطيران إلى السودان

يخوض اليوم النادي الأهلي المران الأخير له في القاهرة قبل الإنطلاق إلى دولة السودان عصر غدا الخميس الموافق 30 يناير الجاري، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الهلال السوداني المرتقب ضمن ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستحسم الفريق المتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يقع في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، ويليه النجم الساحلي برصيد 9 نقاط، ومن ثم الهلال السوداني بنفس عدد النقاط، وأخيرا فريق بلاتينيوم في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

ويسعى الفريق الأحمر إلى الفوز باللقاء أو التعادل مع نظيره السوداني، لضمان التأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا دون النظر إلى نتيجة مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي والنجم الساحلي التونسي.