الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي غدا

يختتم النادي الإسماعيلي استعداداته اللازمة لخوض لقاء الإنتاج الحربي المقرر له غدا الخميس الموافق 30 يناير الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يستضيفه ستاد الإسماعيلية في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويدخل الدراويش لقاء الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في لقاء الذهاب والتعادل في لقاء الإياب وحصد بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية.

جديرا بالذكر أن الدراويش يقع في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري العام بـ18 نقطة، وكان قد خاض 14 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتلقى الهزيمة في 6 مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات أخري، بينما يقع الإنتاج الحربي في المركز الخامس بـ21 نقطة، بعدما تعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري وحقق الفوز في 5 مباريات.