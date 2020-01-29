شكرا لقرائتكم خبر عن السودان عن مباراة الحسم: الأهلى أظهر كرم ضيافة لـ"الهلال" وسنرد بالمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الشيخ القائم بأعمال سفارة السودان بالقاهرة، إن الأجهزة الأمنية فى السودان، على أتم استعدادها لتأمين فريق الأهلي الذي يخوض السبت المقبل مباراة فاصلة مع الهلال، لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية فى دوري أبطال أفريقيا، بمدينة أم درمان.

وأوضح الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وجغرافية، معلقًا على مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، لمشجعين منتسبين لفريق الهلال السودانى، قائلًا: الشاب الذى ظهر بالفيديو غير مسئول ومخالف للقانون.

وأعرب القائم بأعمال السفير السودانى فى القاهرة، عن شكره لإدارة النادى الأهلى ولاعبيه، لحسن ضيافتهم لفريق نادى الهلال السودانى، حين كان بالقاهرة، والكرم البالغ الذى لاقاه من الجميع، مؤكدا: أنه متواصل بشكل دائم مع الجهات المختصة في السودان لتأمين بعثة النادي الأهلي، ولا يوجد ما قد يسبب القلق سواء للاعبى النادى الأهلى، أو لجمهوره الذي سيسافر إلى السودان لحضور المباراة.

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وقال الشيخ، إن المسئولين بالسودان أكدوا وضع ترتيبات خاصة لاستقبال فريق الأهلى ومشجعيه، وستكون مباراة هادئة ليس هناك أي شئ يعكر صفوها.

واختتم الشيخ تصريحاته، كرة القدم كأى رياضة بها الغالب والمهزوم ولكنها فى النهاية، هى رسالة لكل المجتمعات و تأكيد للتواصل والمحبة والتعاون.