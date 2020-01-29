شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ذاكروا التاريخ.. الأهلى بطل الانتصارات الملحمية فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تطلق الجملة التعريفية للأهلي بكونه فريقا يقهر المستحيل من فراغ على النادى الأحمر بل هى جملة صنعها تاريخ طويل من الدراما الكروية التى عاشها الأهلى مع جماهيره ولاعبيه ومجالس إدارته، معارك طاحنة خرج منها الأهلى منتصرا، وموقعة الأهلي والهلال المرتقبة في السودان السبت المقبل واحدة من هذه الملاحم التاريخية التي يستطيع المارد الأحمر تخطيها بسهولة والوصول إلى ربع النهائي كأحد ممثلي ما سماها المتابعون بمجموعة الموت.

ربما يكون تاريخ الأهلي في مواجهاته بدوري الأبطال خارج الأرض غير مبشر، ربما حدث تراجع كبير في السنوات الخمس الأخيرة، لكن يبقى الأهلى واحد من أعظم أندية العالم في تحقيق انتصارات درامية وملحمية.

وبمناسبة الأهلي والهلال والمواجهة المرتقبة، فيعتبر نهائي الثمانينات بين الفريقين هو الأشهر على الإطلاق، ففى عام 1987 عاد الأهلى مرة أخرى للمشاركة فى بطولة أفريقيا لأبطال الدورى، ووصل إلى نهائى البطولة ليواجه فريق الهلال السودانى فى مباراة الذهاب بالخرطوم والتي انتهت بالتعادل السلبي. وفي مباراة العودة استطاع حسم البطولة لصالحه بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما لاعب الهلال جمال الثعلب في مرماه وأيمن شوقي.