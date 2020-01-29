شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الهلال السودانى السبت.. وسيد عبد الحفيظ يسافر اليوم للترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير النادى الأهلى مباراته القادمة أمام الهلال السودانى فى تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل بالسودان فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ستُحدد مصير بطل مصر من التأهل لدور الثمانية فى المباراة التى يرغب فيها الأهلى للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسميًا.

يغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، إلى السودان عصر اليوم الأربعاء لبحث ترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية؛ استعداداً لمواجهة الهلال السودانى السبت المقبل ببطولة أفريقيا، وتلقى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى، سفير مصر فى السودان، طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

وحقق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وسجل هدف الأهلى جونيور أجايى فى الدقيقة 31، لينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

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وارتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط اعتلى قمة المجموعة وتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط وتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثانى وقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجايى، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.

وقرر الجهاز الفنى للأهلى السفر للسودان عصر غداً الخميس للتدريب هناك مرتين استعداداً لخوض اللقاء الأفريقى المرتقب.

وبعيدًا عما سبق أبدى حسين الشحات لاعب الأهلى سعادته بفوز فريقه على النجم الساحلى، وأوضح حسين الشحات فى تصريحات عقب المباراة: كنا نرغب فى الفوز بعدد أكبر من الأهداف.. حاولنا التسجيل كثيرًا لكن الحظ لم يُحالفنا فى اللقاء فقد خرجت الكرة من على خط مرمى الضيوف أكثر من مرة، وأشار لاعب الأهلى إلى أن النجم الساحلى فريق قوي وكبير وله خبرات وكان خصمًا قويًا للمارد الأحمر.