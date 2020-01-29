شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أسوان يستعير مصطفى البدرى لاعب الإنتاج لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو أسوان أجراءات التعاقد مع مصطفى البدرى لمدة 6 أشهر قادمًا على سبيل الإعارة من نادى الإنتاج الحربى، فى ظل تدعيمات الفريق الأسوانى فى فترة الانتقالات الشتوية من أجل البقاء فى بطولة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 - 2020.

كان أسوان قد تعاقد مع لاعب الوسط الغانى سولومون منساه لاعب شباب الساحل اللبنانى، لينضم لنادى أسوان غي صفقة "انتقال حر"، وكذلك صانع ألعاب المنتخب الرواندى "جيان كلاود إرانزى" قادمًا من رايون سبورت الرواندى، وذلك على سبيل الإعارة 6 أشهر.

ومن المقرر أن يصبح الثلاثى الجديد جاهز للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام النادى الإسماعيلى التى تقام بالجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره قنا، اليوم الأربعاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلى الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

من جانبه أبدى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوى"، الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "أشكر جميع لاعبى أسوان على الأداء والروح فى مباراة الحرس".