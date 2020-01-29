شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "أمى مدير أعمالى" شعار نجوم الألعاب الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تتويج أى بطل رياضى ببطولة أو ميدالية أى إنجاز فى مسيرته، الجميع يصفق له ولا يعلم من يقف خلفه فى الكواليس، ولأن وراء كل رجل عظيم امرأة، ففى عالم الرياضة، يقف وراء كل بطل رياضى أم عظيمة، وهذا ما نراه و نلاحظه فى البطولات، وآخرها الصورة التى تم التقاطها لمحمد ممدوح هاشم ووالدته بعد تتويج منتخب اليد ببطولة الأمم الأفريقية، وهو يقبل قدميها، وكأنه يرفع شعار "أمى مديرة أعمالى".



محمد ممدوح ووالدته



ممدوح هاشم يقبل قدم والدته

محمد ممدوح هاشم

قام محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب اليد بتقبيل قدم والدته عقب انتهاء لقاء مصر وتونس تقديرا وعرفانا منه بدورها فيما وصل إليه من تألق ونجاح مع كرة اليد.

ومن جانبها عبرت والدته أنها تحاول أن تعوضه غياب والده، خاصة أن حضور النهائيات البطولة جاءت عن طريق محمد فهو صاحب الفكرة وقال هتحصلينى فى البطولة لمساندتى.

وأضافت والدة هاشم: وافقت على حضورى للنهائيات للوقوف بجانبه هو وزملاؤه، خاصة أنه تعرض لهزة نفسية قوية بعد وفاة والده ممدوح هاشم نجم الزمالك السابق فى شهر أغسطس الماضى لمحاولة أن يرى والده فى حضورى الذى بالتأكيد لم يعوضه، مشيرة إلى أنه كان يرتبط بوالده جدا.



والدة الشقيقان الشوربجى

مروان ومحمد الشوربجى

تحرص والدة الشقيقان محمد ومروان الشوربجى على حضور منافسات البطولات والتى يكون أبناؤها أطرافا فيها، وآخرها بطولة مانشستر، والتى توج بها محمد الشوربجى، حيث اختلطت مشاعرها بين الفرحة والحزن.

Advertisements



هنا ووالدتها

هنا جودة

الطفلة المعجزة فى تنس الطاولة، رغم كل البطولات التى تحققها وتتوج بها، وتم تصنيفها كمعجزة وأسطورة فى اللعبة والبطولات العالمية، لكنها تظهر لإعلام من خلال والدتها، والتى تكون دائما هى لسان اللاعبة فى التصريحات ومصدر قوتها فى البطولات.



نور الشربينى و اسرتها

نور الشربينى

مشهد لا ينساه متابعو لعبة الاسكواش، عندما توجت نور الشربينى بلقب بطولة العالم التى أقيمت بالأهرامات مؤخرا فى ظل حرارة الأحضان والقبلات بين الام و ابنتها ، وإن كان هذا الظهور ليس الاول للام ، بل أنها تقوم بتوفير وجبات صحية للاعبة ، و تنظيم اوقاتها.



جيانا فاروق ووالدتها

جيانا فاروق

لم يكن التقارب فى الملامح فقط هو الذى يجمع جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه ووالدتها ، بل إن الأم تقوم بعدة أدوار فى حياة ابنتها ، حيث ترافقها فى البطولات المهمة، وكذلك التدريبات، والتكريمات، وكل ما يخص الكاراتيه.



رمضان درويش ووالدته

رمضان درويش

من يتحدث مع رمضان درويش لاعب منتخب الجودو أو يتصفح الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يدرك أن والدته هى أهم شخص فى حياته، حيث إنها دائما تشجعه وتسانده، ولا يتخذ أى قرار مصيرى إلا بالرجوع إليها، فلا يفوت اللاعب أى مناسبة إلا ويلتقط الصور التذكارية مع والدته، كما تقف دائما بجانبه حتى افتتح أكاديمية للعبة وتقوم والدته بتسليم الجوائز للأبطال فى الأكاديمية بنفسها، فى ظل الترابط بينها وبين نجلها بصورة كبيرة.



مريم مصطفى ووالدتها



مريم مصطفى ووالدتها

مريم مصطفى

مريم مصطفى، ليبرو فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى ، تلعب والدتها نجمة الأهلى السابقة والإعلامية الرياضية هناء حمزة دوراً كبيراً فى سلسلة إنجازاتها، خاصة أنها حريصة على مؤازرة ابنتها فى جميع مبارياتها، حتى وصل الأمر إلى مرافقتها فى البطولات الخارجية، لدعمها بشكل كبير فى أكثر من محفل دولى بتحقيق العديد من الألقاب الجماعية والشخصية.