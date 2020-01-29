شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد سند نجم منتخب اليد بدأ من مصر الجديدة وتألق فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، أحد أبرز نجوم المنتخب الذين تألقوا فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس، التى تأهل خلالها الفراعنة الى أولمبياد طوكيو 2020، ويمتلك سند صاحب الـ 29 عاما العديد من الخبرات فى ظل رحلته الاحترافية التى خاضها المرحلة الماضية فى أندية أوروبا، وبدأ محمد سند مشوار تألقه فى نادي هليوبوليس بمصرالجديدة قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك، إلا أنه سرعان ما خاض تجربة الاحتراف مبكرا من أجل تحقيق حلمه ويواصل التألق والإبداع في فرنسا.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت لقاءات البطولة حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وأقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى. ويرصد ”الخليج 365” لقطات لنجم المنتخب محمد سند فى الصور التالية:

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محمد سند و عائلته



محمد سند و زوجته



محمد سند 2



محمد سند



محمد سند



محمد سند و زوجته 2