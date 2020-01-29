عمار حمدي يكشف.. حديثه مع فايلر ونصيحة "كبار الأهلي" بالرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر كان صريحًا معه بشأن عدم الاعتماد عليه بصورة كبيرة في الفترة الحالية.

وأشار حمدي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه فضل الانتقال إلى طلائع الجيش للحصول على فرصة المشاركة أساسيًا من أجل التواجد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال لاعب الأهلي المعار: "انتقلت إلى طلائع الجيش لأنني أريد المشاركة في المباريات من أجل التواجد بأولمبياد طوكيو، بل وأنني أريد اللعب مع المنتخب الأول".

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وأكمل: "طلائع الجيش لا يسير بشكل جيد في الدوري المصري لكن الفريق لا يعاني من الضغوط، وأسعى لمساعدة الفريق لتحسين موقعه في الدوري".

وأضاف: "بالتأكيد أتمنى العودة من جديد للأهلي، وفايلر تحدث معي قبل الرحيل وأبلغني أنه يرغب في بقائي وقيدي أفريقيًا ولكنه كان صريحًا ولم يعدني بالمشاركة باستمرار ولذلك أردت الرحيل".

واختتم: "اللاعبين الكبار في الأهلي تحدثوا معي وقالوا لي أنني إذا رأيت أنني لا استطيع المشاركة وأرغب في التواجد بالأولمبياد فعليّ الرحيل عن الفريق".