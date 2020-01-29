مدرب المنتخب يوضح.. حقيقة جلسة البدري وصلاح.. وعودة وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد معوض مدرب منتخب مصر، أن جلسة محتملة ستجمع حسام البدري المدير الفني للفراعنة مع محمد صلاح لاعب الفريق وليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأشار معوض في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن باب الانضمام لقائمة منتخب مصر مفتوح أمام جميع اللاعبين المحترفين.

وقال مدرب المنتخب: "الباب مفتوح أمام عمرو وردة وأحمد المحمدي، الانضمام متاح لكل اللاعبين وهناك متابعة للجميع مثل كريم حافظ وعلي غزال".

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وأكمل: "من حق اللاعبين علينا أن نقوم بمتابعتهم بشكل جيد، ولكن فكرة انضمام أي لاعب للمنتخب تتوقف على حاجتنا إليه في الفترة المقبلة".

وأضاف: "يوجد لاعبين جدد نتابعهم في الفترة الحالية من أجل ضمهم للمنتخب، ولكن بشرط الاستمرارية على نفس المستوى والأداء وهو ما نتمناه".

واختتم: "من المحتمل أن يسافر حسام البدري في الفترة المقبلة خارج مصر، وبالتالي سيحدث اجتماع بينه وبين محمد صلاح".