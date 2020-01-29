النجم الساحلي يوضح حقيقة التعاقد مع حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
نفى جلال كريفة، نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، ما تردد عن تعاقد ناديه مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.
وكان حمدي النقاز قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي.
وتواترت أنباء حول انضمام اللاعب لفريق النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليدعم الـ ESS جبهته اليمنى خلال الفترة المقبلة.
وقال جلال الدين كريفة، نائب رئيس النادي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إن ما يتردد عن حصول النجم على خدمات صاحب الـ27 عامًا غير صحيح.
وكان النقاز قد بدأ مشواره الاحترافي مع نادي النجم عام 2013 قبل أن يرحل عن صفوف الفريق إلى الزمالك في شتاء 2018.
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