الليلة.. محمد صلاح يقود طموحات ليفربول أمام وست هام في البريميرليج

يلتقي فريق ليفربول نظيره وت هام يونايتد، الليلة في العاشرة إلا ربع على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن الجولة المؤجلة من الاسبوع الثامن عشر من الدوري الانجليزي.
واستقر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وست هام ومن المتوقعأن يبدأ بالتشكيل التالي.
ويفتقد ليفربول لخدمات ساديو ماني وشيردان شاكيري للإصابة ومعهما جيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة لمباراة وست هام.
من المتوقع أن يبدأ كلوب بطريقته الاعتيادية 4-3-3رغم غياب ماني، حيث يدفع أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه الرباعي المعتاد روبرتسون وفان دايك وجوميز وأرنولد، مع منتصف ملعب بقيادة هندرسون وفابينيو وتشامبرلين، وهجوم يتزعمه محمد صلاح وفيرمينو وديفوك أوريجي.
ومن المتوقع أن يبدأ مويس بخطته المعتادة، حيث راندلوف في حراسة المرمى وخط دفاع يتقدمه عيسى ديوب مع منتصف ملعب بقيادة لانزيني ومهاجم صريح هالار.
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