مترجم "كارتيرون" يعلق على أزمة المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك ودجلة

علق أحمد شعبان مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على أزمته مع الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق الأبيض مع وادي دجلة بالدوري.

وأكد أحمد شعبان أن مراقب المباراة أشار بنهاية المؤتمر الصحفي، وهو ما دفعه للنهوض من مقعده للانصراف التزاما بتعليمات المراقب.

وتابع أنه كان يمازح الصحفيين بقوله: "إنتوا سألتوا

في كل حاجة وتعالوا دربوا معانا"، مشددا على أنه لم يقصد ترك المؤتمر أو عدم الاكتراث بالصحفيين الموجودين بالقاعة والذين يكن لهم كل الاحترام ولم يدخل في أي أزمات معهم خلال المؤتمرات الصحفية الماضية.