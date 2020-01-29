علق أحمد شعبان مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على أزمته مع الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق الأبيض مع وادي دجلة بالدوري.
وأكد أحمد شعبان أن مراقب المباراة أشار بنهاية المؤتمر الصحفي، وهو ما دفعه للنهوض من مقعده للانصراف التزاما بتعليمات المراقب.
وتابع أنه كان يمازح الصحفيين بقوله: "إنتوا سألتوا
كانت هذه تفاصيل خبر مترجم "كارتيرون" يعلق على أزمة المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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