رياضة | ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن هدف تريزيجيه القاتل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن هدف تريزيجيه القاتل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هدف تريزيجيه نجم أستون فيلا في مرمى ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم بعد الفوز بنتيجة 2-1 أمس.

وكتبت صحيفة "جارديان" البريطانية: "هدف تريزيجيه المتأخر يصعد برجال دين سميث إلى ويمبلي لنهائي كأس الكاراباو وأصبحت قلوب ليستر سيتي محطمة بعد لقاء الإياب الدراماتيكى".

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ووضعت صحيفة "ميرور" صورة محمود حسن تريزيجيه محمولًا على أعناق الجماهير وعلقت "تريزيجيه للتأهل" أما صحيفة التايمز فقالت "الفيلانز متجهون نحو ويمبلي".

ونشرت صحيفة ديلى ميل صورة لتريزيجيه مع عنوان "إثارة فوز الفيلا" أستون فيلا يفوز على ليستر سيتى 2-1 ويتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.