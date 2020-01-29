رياضة | سبب وحيد يحرم برشلونة من الصفقة المنتظرة

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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى دخول نادي برشلونة في مفاوضات مع الصربي تاديتش مهاجم فريق أياكس الهولندي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة في التعاقد مع تاديتش أبرزها عدم رغبة فريقه أياكس في فتح باب الرحيل أمامه.

واشارت الصحيفة إلى أن السبب الثاني هو يمكن في المطالب المادية التي سيطلبها نادي أياكس نظير التخلي عن خدمات اللاعب في يناير الجاري.

واتجه برشلونة نحو التعاقد مع تاديتش مهاجم أياكس الهولندي بعد فشل النادي في التوصل لاتفاق مع رودريغو مورينو مهاجم فريق فالنسيا في الساعات الماضية بسبب المطالب الباهظة من فالنسيا لبيع اللاعب.