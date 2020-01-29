رياضة | آرسنال يرد على انتقال أوباميانج إلى برشلونة

رد نادي آرسنال الإنجليزي على عملية انتقال الجابوني أوباميانج مهاجم الفريق لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية عن عزم برشلونة تقديم عرض رسمي لنادي آرسنال للتعاقد مع الجابوني أوباميانج بعد فشل النادي في التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فريق فالنسيا.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن آرسنال لن يتنازل عن خدمات أوباميانج إلا في حالة الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني نظير بيع اللاعب.

واكد الصحفي الموثوق مويلورنس بشبكة ‘‘ESPN‘‘ العالمية، أن برشلونة يعلم بالفعل أن الطريق نحو ضم بيير إيمريك أوباميانج مسدود، بسبب أن آرسنال لن يتخلى عنه، ولن يدعه يرحل في الأيام الأخيرة لميركاتو الشتاء.

كما اكد آرتيتا المدير الفني لأرسنال على أنه لن يسمح برحيل أوباميانج لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب الحاجة لخدمات اللاعب.