رياضة | عاجل.. برشلونة في طريقه للاستغناء عن لويس سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة في طريقه للاستغناء عن لويس سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه يسعى للحفاظ على ليونيل ميسي الفريق حتى الاعتزال لكنه لم يناقش التجديد للويس سواريز.

وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "عقد ميسي مستمر حتى نهاية الموسم المقبلومع صيف 2021 سيظل يملك الكثير أيضًا، وبالتالي يجب تجديد عقده حتى ينتهي به الأمر في برشلونة وقتما يريد".

ونفى بارتوميو وجود نية لتجديد عقد سواريز في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن النادي في حاجة لمهاجم جديد.

وأضاف بارتوميو: "البحث عن مهاجم جديد ليس له أي علاقة بتجديد عقد سواريز، فالموسم طويل للغاية، وهناك عدة مسابقات، ومن المهم دائمًا أن يكون هناك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة أو في نفس المكان.".

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تابع: "والآن حدث ذلك بالفعل مع لويس سواريز الذي سيغيب كثيرا، وليس هناك مشكلة في وجود لاعبين جيدين وشباب، وآخرين من عمر مختلف، مع 34 عامًا لا يزال بإمكان سواريز اللعب".

وعن تجديد عقد سواريز، قال: "حسنًا، هذا ليس على الطاولة الآن، نحن لم نتحدث معه أو مع وكيله، لكن إذا أتيحت الفرصة فسنتحدث في ذلك، ولكننا الآن قلقون بشأن تعافيه".

وواصل: "نمتلك لاعبين آخرين في الفريق الأول وفي الثاني لديهم القدرة على تعويضه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يتم إحضار لاعب آخر في يناير الجاري".