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رياضة | مخاطر كيكي سيتين في برشلونة

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يواجه نادي برشلونة الإسباني الخطر الأكبر في اعتماد كيكي سيتين المدير الفني للفريق على الأرجنتيني ليونيل كما فعل إرنستو فالفيردي.

 

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية عن 3 مخاطر تهدد برشلونة حال استمر كيكي في الاعتماد على ميسي وحده كالتالي:

 

سيطرة سلبية

 

لن يستطيع ميسي تسجيل الأهداف وحده وهو ما ظهر أمام فالنسيا ولذلك يحتاج سيتين إلى خطة ب من أجل التسجيل

 

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إحباط ميسي

 

تحميل ميسي المسئولية وحده سيصيبه بالإحباط خاصة أنه لا يستطيع القتال بمفرده أمام مدافعي المنافسين

 

تقدم ميسي في العمر

 

يتم ليونيل ميسي عامه الـ 33 في الصيف المقبل ولا شك أن ذلك يؤثر على قواه البدنية في قيادة الفريق.

 

 

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