رياضة | خاص - محمد عباس لاعب الاهلي بالثمانينات يحكي : تعرضنا للضرب في تنزانيا .. فقررت إستغلال بشرتي السمراء !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - محمد عباس لاعب الاهلي بالثمانينات يحكي : تعرضنا للضرب في تنزانيا .. فقررت إستغلال بشرتي السمراء ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكى محمد عباس لاعب النادي الأهلي فترة الثمانينات، موقف كوميدي تعرض له خلال احدى المواجهات الافريقية

وقال صاحب البشرة السمراء في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي : واجهنا بطل تنزانيا في مصر، وفزنا عليه بخمسة اهداف نظيفه.

واردف : بعد 10 أيام توجهنا لتنزانيا من اجل خوض لقاء العودة، الحافلة كانت تسير هناك في اجواء اشبه بالغابات.

وتابع :عندما وصلنا لمكان التدريبات وجدنا اكثر من 35 الف متفرج تنزاني يشاهد تدريبات الاهلي.

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واكمل: بعد بدء التمرين تفاجئنا بانهم تفرقوا بشكل متساوي في انحاء الملعب، وبدأوا في حدفنا بالحجازة,

وتابع : اصيب حوالي ثلاثة لاعبين من الاهلي، بعدها ارسل الاهلي احتجاج عما حدث للاتحاد الافريقي

واردف: وفي اليوم التالي توجهنا لملعب المباراة، وكان بجانبي خالد جاد الله، والخوف انتابه بشكل كبير واكد لي انه لا يريد المشاركة

واكمل : ثم قال لي اذا حدث هجوم على ملعب المباراة سوف اتظاهر بالتعب والاغماء، وسألني عن موقفي قولت له ضاحكا: لن يفرقني

عنهم سوى لون القميص، سوف اخلعه وأنال منكم معهم