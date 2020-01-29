رياضة | مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة رينيه فايل الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني في مباراة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة بـ10 نقاط يليه النجم الساحلي والهلال ولكل منهما 9 نقاط وبلاتنيوم نقطة وحيدة ويحتاج الفريق الأحمر إلي التعادل في موقعة أم درمان.

وينوي فايلر الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن للاستفادة من خبراته الكبيرة في موقعة الجوهرة الزرقاء بأم درمان خاصة أنه يرغب في التأهل إلى دور الثمانية.