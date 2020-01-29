اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ليفربول » رابط إنتر ميلانHD

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ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا

تنقل مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإيطالية .

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يواجه نادى إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق فيورنتينا، في مباراة هامة ومثيرة وممتعة بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين إنتر ميلان وفورنتينا، في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 29 يناير الجاري، على أستاد جيوسيبي ميازا، في إطار ربع نهائي كأس إيطاليا.

ويدخل نادي إنتر ميلان المباراة أمام فورنتينا لتحقيق الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا هذا العام، حيث يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فريق يوفنتوس صاحب الصدارة، فيما يأتي فريق فيورنتينا المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن نادى نابولي في المركز العاشر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفورنتينا، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين إنتر ميلان وفورنتينا، المقرر لها بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 29 يناير الجاري، على أستاد جيوسيبي ميازا، عبر قناة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا.