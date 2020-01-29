اونلاين | يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش إنتر ميلان

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يلتقي مساء الأربعاء، فريق إنتر ميلان ضد فيورنتينا، وذلك في لقاء دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ونجح إنتر ميلان في تخطي منافسه كالياري في الدور الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الثلاثاء 14 يناير، على ملعب سان سيرو ليتمكن من الوصول إلى هذا الدور.

وفي الناحية الأخرى يأتي فيورنتينا ليلعب هذا الدور بعد تغلبه على أتالانتا بهدفين مقابل هدف في ملعب أرتيميو فرانكي الأربعاء 15 يناير.

إنتر ميلان في الدوري الإيطالي يعاني في الفترة الأخيرة بعدما تعثر في آخر ثلاث لقاءات له في الدوري الإيطالي وتعادل مع أندية أمام كالياري وليتشي وأتالانتا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني حاليًا في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة.

فيورنتينا يحتل حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، ويعاني هذا الموسم بسبب تذبذب النتائج.

تعرف على تفاصيل وموعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في لقاء دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم والقنوات الناقلة وحقائق المباراة.

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موعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

تنطلق مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا، في تمام الـ 21:45 توقيت القاهرة، 22:45 توقيت مكة المكرمة، 19:45 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

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تقام مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا، في ملعب «سان سيرو"جيوزيبي مياتزا"»

القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

تنقل مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا، عبر القنوات التالية:

راي 1

لوك بلاس

تي آر تي سبور

بي تي سبورت 3

حقائق عن مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

إنتر ميلان فاز في 16 من آخر 18 مباراة على ملعبه ضد فيورنتينا في جميع المسابقات.

إنتر ميلان فاز في شوطي المباراة في سبعة من 10 لقاءات أقيمت في ملعبه ضد فيورنتينا في جميع المسابقات.

إنتر سجل 2.5 هدف في 6 من آخر 7 مباريات أقيمت في ملعبه ضد فيورنتينا في جميع المسابقات.

إنتر سجل على الأقل هدفين في 3 مباريات في ملعبه ضد فيورنتينا في جميع المسابقات.