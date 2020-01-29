اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام الدوري في الإنجليزي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ليفربول » رابط ليفربول HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام الدوري في الإنجليزي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ليفربول » رابط ليفربول HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحلّ ليفربول ضيفًا ثقيلًا على الملعب الأولمبي بلندن، عندما يُلاقي وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة 18 لحساب منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من المقرر أن تجمع بينهما مساء الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 4 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

ولهذه المباراة أهمية خاصة لكتيبة المدرب يورجن كلوب من أجل زيادة الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي ليكون 19 نقطة وبالتبعية تُبدد أحلام بيب جوارديولا تمامًا في الحفاظ على لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه فإن وست هام يُعاني في هذه الفترة رغم إقالة بيلجريني وتعيين ديفيد مويس مؤخرًا، الفريق يحتل المركز 17 ولديه 23 نقطة فقط ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف فقط عن بورنموث.

اختيارات المحررين

ما وراء المنطق - ليفربول النموذج الأوحد للنجاح!

ليفربول وأرسنال وأطول سلسلة لاهزيمة في البريميرليج

أزمة ديمبيلي وجواو فيليكس - كيف أفسد نيمار كل شيء؟

ما وراء المنطق - فالفيردي ليس السبب.. الشبع طال برشلونة

ندومبيلي: حذروني من مورينيو

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

Advertisements

القناة الناقلة

وست هام - ليفربول الملعب الأولمبي بلندن الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الآخر 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سوف يفتقد ليفربول لخدمات ساديو ماني وشيردان شاكيري للإصابة ومعهما جيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة لمباراة وست هام.

من المتوقع أن يبدأ كلوب بطريقته الاعتيادية حيث أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه الرباعي المعتاد روبرتسون وفان دايك وجوميز وأرنولد، مع منتصف ملعب بقيادة هندرسون وهجوم يتزعمه محمد صلاح وفيرمينو وديفوك أوريجي.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون

ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لوست هام

يُعاني وست هام من إصابة جاك ويلشر وفيليبي أندرسون وحارسه فابيانسكي، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة لمباراة ليفربول.