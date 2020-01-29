اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام الدوري في الإنجليزي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

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أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول على صعوبة مباراة الريدز اليوم أمام وست هام يونايتد في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

ويرغب يورجن كلوب في الفوز بمباراة اليوم من أجل توسيع الفارق أكبر بينه وبين مانشستر سيتي لـ 19 نقطة، ويستمر في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

كلوب يقر بصعوبة مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم

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وتحدث يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل مباراة اليوم قائلاً “وست هام يناضل من أجل البقاء في الدوري، ستكون معركة كبيرة على أرض الملعب، وسوف يقاتلون، ويقدمون كل ما لديهم”.

وأضاف “ستكون مباراة صعبة، ولكن علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به، علينا أن نحارب كذلك”.

وتابع “يمتلك وست هام سلاح المرتدات في ظل تواجد أنتونيو ولاتزيني، أياً كان من سيلعب، لست متأكداً بنسبة 100%، سيكون الأمر صعباً، ولكن هذا ما يحدث دائماً في الدوري الإنجليزي”.

يحلّ ليفربول ضيفًا ثقيلًا على الملعب الأولمبي بلندن، عندما يُلاقي وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة 18 لحساب منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من المقرر أن تجمع بينهما مساء الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 4 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

ولهذه المباراة أهمية خاصة لكتيبة المدرب يورجن كلوب من أجل زيادة الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي ليكون 19 نقطة وبالتبعية تُبدد أحلام بيب جوارديولا تمامًا في الحفاظ على لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي.