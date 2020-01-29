اونلاين | يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام الدوري في الإنجليزي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول

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من المتوقع أن يبدأ مويس بخطته المعتادة، حيث راندلوف في حراسة المرمى وخط دفاع يتقدمه عيسى ديوب مع منتصف ملعب بقيادة لانزيني ومهاجم صريح هالار.

التشكيل | 5-3-2

راندلوف

أرثر ماسواكو - آرون كريسويل - أنجيلو أوجبونا - عيسى ديوب - بابلو زاباليتا

روبرت سنودجراس - ديكلان رايس - مارك نوبل

لانزيني - سيباستيان هالار

فشل نادي ليفربول في العبور إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بعد أن تعادل مع فريق شروزبيري تاون في إطار مباريات الدور الرابع من البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم.

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وجاء تعادل الريدز بنتيجة 2-2 في مباراة بدأها لاعبو الريدز بقوة وكان أغلبهم من الفريق الثاني والإحتياطيين، ولكن في الشوط الثاني ومع ارتفاع مستوى الضيوف في هذا اللقاء سجلوا هدفين بعد التأخر ليتعادلوا وسيحتكم الفريقان لمباراة إعادة في ملعب “أنفيلد” في الإسبوع المقبل.

وسيركز المدرب يورجن كلوب، على مباراة ليفربول القادمة والتي ستكون ضد فريق وست هام في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 وهي مباراة مؤجلة بكل تأكيد.

وقد تأجلت تلك المباراة بسبب انشغال الريدز ببطولة كأس العالم للأندية التي لُعبت منذ أكثر من شهر والتي فاز بها الفريق الإنجليزي بعد التغلب في النهائي على فريق فلامينجو البرازيلي.

ويأمل نادي وست هام في تحقيق الفوز في هذا اللقاء حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر وهو يبتعد بفارق الاهداف فقط عن المراكز المؤدية إلى الهبوط حيث يتساوى الفريق مع كل من واتفورد وبورنموث وهو 23 نقطة.

يلتقي فريقا ليفربول ووست هام، اليوم الأربعاء، على ملعب "لندن" معقل "الهامرز"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة المرتقبة، بقيادة تحكيمية للحكم جوناثان موس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة "beIN SPORTS 1 HD".

وكان فريق ليفربول، فاز في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، التي خاضها أمام وولفرهامبتون، بعدما تفوق بهدفين مقابل هدف سجلهما المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وقائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون، فيما سجل هدف الوولفز راؤول خمينيز.