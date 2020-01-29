اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام الدوري في الإنجليزي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام الدوري في الإنجليزي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي، منفردًا برصيد 67 نقطة، جمعها من الفوز بـ22 مباراة، والتعادل في مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد بالدور الأول، فيما لم يخسر أي مباراة، وتأتي صدارته بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

وست هام يصارع على البقاء

على الجانب الآخر، يحتل فريق وست هام يونايتد، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز بـ6 مباريات، والهزيمة في 12 مباراة، فيما تعادل في 5 آخرين.

ويعد السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح هما هدافا فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، برصيد 11 هدفًا، فيما يعد سباستيان هالر، هو هداف فريق وست هام يونايتد، برصيد 6 أهداف.

ويتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو ثانيًا برصيد 16، فيما يحتل اللاعب داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون، المركز الثالث برصيد 14 هدفًا، مناصفة مع الجابوني بيير إيريك أوباميانج.

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد مساء غدٍ الأربعاء، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد لندن الأوليمبي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي:

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يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره ويست هام يونايتد

مساء غدٍ الأربعاء، في اللقاء المقرر إقامته في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثاية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وست هام بالدوري الإنجليزي:

وست هام يونايتد عبر شاشة قناة

beIN Sports HD 1

ويدخل ليفربول مباراة الغد محتلًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة جمعهم من 23 لقاء في بطولة الدوري الإنجليزي، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد نفس عدد المباريات التي خاضها الريدز، وستكون مباراة الغد هي الوحيدة المؤجلة لكلٍ الفريقين خلال البطولة ليتساوا مع باقي فرق البريميرليج.