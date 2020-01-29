اونلاين | كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام الدوري في الإنجليزي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

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فشل نادي ليفربول في العبور إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بعد أن تعادل مع فريق شروزبيري تاون في إطار مباريات الدور الرابع من البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم.

وجاء تعادل الريدز بنتيجة 2-2 في مباراة بدأها لاعبو الريدز بقوة وكان أغلبهم من الفريق الثاني والإحتياطيين، ولكن في الشوط الثاني ومع ارتفاع مستوى الضيوف في هذا اللقاء سجلوا هدفين بعد التأخر ليتعادلوا وسيحتكم الفريقان لمباراة إعادة في ملعب “أنفيلد” في الإسبوع المقبل.

وسيركز المدرب يورجن كلوب، على مباراة ليفربول القادمة والتي ستكون ضد فريق وست هام في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 وهي مباراة مؤجلة بكل تأكيد.

وقد تأجلت تلك المباراة بسبب انشغال الريدز ببطولة كأس العالم للأندية التي لُعبت منذ أكثر من شهر والتي فاز بها الفريق الإنجليزي بعد التغلب في النهائي على فريق فلامينجو البرازيلي.

ويأمل نادي وست هام في تحقيق الفوز في هذا اللقاء حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر وهو يبتعد بفارق الاهداف فقط عن المراكز المؤدية إلى الهبوط حيث يتساوى الفريق مع كل من واتفورد وبورنموث وهو 23 نقطة.

يلتقي فريقا ليفربول ووست هام، اليوم الأربعاء، على ملعب "لندن" معقل "الهامرز"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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ومن المقرر أن تنطلق المواجهة المرتقبة، بقيادة تحكيمية للحكم جوناثان موس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة "beIN SPORTS 1 HD".

وكان فريق ليفربول، فاز في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، التي خاضها أمام وولفرهامبتون، بعدما تفوق بهدفين مقابل هدف سجلهما المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وقائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون، فيما سجل هدف الوولفز راؤول خمينيز.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي، منفردًا برصيد 67 نقطة، جمعها من الفوز بـ22 مباراة، والتعادل في مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد بالدور الأول، فيما لم يخسر أي مباراة، وتأتي صدارته بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

وست هام يصارع على البقاء

على الجانب الآخر، يحتل فريق وست هام يونايتد، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز بـ6 مباريات، والهزيمة في 12 مباراة، فيما تعادل في 5 آخرين.

ويعد السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح هما هدافا فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، برصيد 11 هدفًا، فيما يعد سباستيان هالر، هو هداف فريق وست هام يونايتد، برصيد 6 أهداف.

ويتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو ثانيًا برصيد 16، فيما يحتل اللاعب داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون، المركز الثالث برصيد 14 هدفًا، مناصفة مع الجابوني بيير إيريك أوباميانج.