اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «بيراميدز » رابط فالنسيا HD

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وسوف تنطلق تلك المسابقة عند وصول عقارب الساعة الثامنة عشيةًا بحسب ميقات العاصمة المصرية القاهرة ، وفي التاسعة عشيةًا بحسب ميقات مكة المكرمة، وتذاع المسابقة على الفور عبر شاشة بي إن سبورت 3 الرياضية.

يدخُل فالنسيا ذلك الاجتماع بروح معنوية مرتفعة في أعقاب انتصاره الأخير في بطولة منافسات الدوري على برشلونة، وقد تأهل لذلك الدور بعد أن إجتياز فرقة رياضية لوغرونيس من أجل نقي في دور الـ32، وسوف يسعي للانتصار بهدف حماية وحفظ لقبه والبلوغ إلى اللقاء الرياضي الختامية.

على الجهة الأخر، كان فرقة رياضية كولتورال ليونيسا قد تأهل لتلك اللقاء الرياضي بعد أن نجح في ترحيل فرقة رياضية أتلتيكو مدريد في مفاجأة من المعيار الثقيل في الكأس حتى الآن انتصاره بثنائية في بنظير مقصد، الأمر الذي يجعله ندًا متعبًا لفالنسيا في ذاك الاجتماع.

مشاهدة مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا بث مباشر yalla اليوم 29-01-2020 في كأس ملك إسبانيا ، حيث من المقرر اليوم ان يحل نادي فالنسيا ضيفا من امام خصمه فريق كولتورال ليونيسا في مواجهة دور ال 16 من البطولة وسوف تقام اليوم الاربعاء المباراة على ارضية ملعب رينو دي ليون معقل نادي كولتورال ليونيسا مستقبل عليه مواجهة اليوم الصعبه التي يبحث فيها كل فريق عن الفوز ، وسوف تبدا اليوم مباراة دور ال 16 بين فالنسيا وكولتورال ليونيسا في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعه مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا

يخوض اليوم نادي فالنسيا المباراة ضيفا من امام نادي كولتورال ليونيسا في مواجهة صعبه اليوم علي فريق فالنسيا خارج ملعبه وييسعي اليوم نادي فالنسيا في مباراة دور ال 16 ان يحقق الفوز في المباراة للحصول على بطاقة التاهل للدور القادم من البطولة لمواصلة المنافسه على اللقب الذى حصل عليه في الموسم الماضي من امام فريق برشلونة بعدما حقق الفوز عليه في مباراة النهائي بنتيجة هدفين بدون رد واخر مباراة خاضها فريق فالنسيا قبل مواجهة اليوم في الدوري امام برشلونة وحقق الفوز عليه بهدفين بدون رد يوم السبت الماضي ، وقد تاهل نادي فالنسيا لمباراة اليوم بعد الفوز على فريق لوغرونيس بهدف وحيد بدون رد.

مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا اليوم

على الجانب الاخر يدخل اليوم نادي كولتورال ليونيسا مستضيف المواجهة من امام خصمه فريق فالنسيا لحساب مباراة دور ال 16 من بطولة كاس ملك اسبانيا ، وقد تمكن فريق كولتورال ليونيسا من التاهل لمواجهة اليوم بعد الفوز الكبير والصعب على فريق اتلتيكو مدريد في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ويامل اليوم نادي كولتورال ليونيسا على ارضية ملعبه وامام جماهيرة ان يحقق الفوز على احد اندية الدوري الاسباني في الدرجة الاولي حيث ان فريق كولتورال ليونيسا يلعب في الدرجة الثانيه وقد خسر في اخر مباراة خاضه قبل مباراة اليوم وسوف تنقل اليوم مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا على قناة السعودية الرياضية الثالثه.