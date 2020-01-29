اونلاين | يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش فالنسيا

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موعد مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا

موعد مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا اليوم سوف تقام في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا

توقيت مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، فى تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، فى تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت قطر ، فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة فالنسيا المتوقعة ضد كولتورال ليونيسا

تشكيلة فالنسيا المتوقعة ضد كولتورال ليونيسا ضمن مواجهة دور ال 16 من بطولة كاس الملك حيث من المتوقع ان يدخل نادي فالنسيا مباراة اليوم بتشكيلة تضم في حراسة المرمى خويم دومينيك ، وفي خط الدفاع خوسية جايا - غابريل باوليستا - إيزيكيل جاراي - واس ، وفي خط الوسط كارلوس سولير - دانيل باريخو - جيوفري كوندوبيا - فرانسيس كوكلين ، وفي خط الهجوم كيفين جاميرو - فيرين توريس.

بطاقة مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا

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البطولة كأس ملك إسبانيا

الجولة دور الـ 16

موعد المباراة 29-01-2020

توقيت المباراة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله السعودية الرياضية 3

معلق المباراة عبدالله الحربي

ملعب المباراة ملعب رينو دي ليون