اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش فالنسيا YALLA ONLINE

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يستعد ستاد رينو دي ليون لاستضافة مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.

وسوف تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، وفي التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت 3 الرياضية.

يخوض فالنسيا هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في الدوري على برشلونة، وقد تأهل لهذا الدور بعدما تخطي فريق لوغرونيس بهدف نظيف في دور الـ32، وسوف يسعي للفوز من أجل الحفاظ على لقبه والوصول إلى المباراة النهائية.

على الجانب الأخر، كان فريق كولتورال ليونيسا قد تأهل لهذه المباراة بعدما نجح في إقصاء فريق أتلتيكو مدريد في مفاجأة من العيار الثقيل في الكأس بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، مما يجعله ندًا صعبًا لفالنسيا في هذا اللقاء.

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موعد مباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا..

20:00 بتوقيت القاهرة

21:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وكولتورال ليونيسا..

beIN Sports 3 HD

مشاهدة مباراة كولتورال ليونيسا وفالنسيا بث مباشر اليوم 29-01-2020 كأس ملك إسبانيا, يتحضر ملعب كرة رينو دي ليون لاستضافة ماتش فالنسيا وكولتورال ليونيسا، وهذا يوم يوم الاربعاء المتزامن مع 29 من شهر كانون الثاني الحاضر، في إطار بطولات الدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.