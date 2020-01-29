اونلاين | كول كورة مشاهدة مباراة باو وباريس سان جيرمان بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش باريس سان جيرمان

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في اختبار يبدو سهلًا على نادي باريس سان جيرمان، يحل بطل الدوري الفرنسي ضيفًا على نادي باو إف سي مساء الأربعاء 29 يناير 2020، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس فرنسا.

وبدأ باريس سان جيرمان البطولة من دور الـ 64، وذلك بعدما تخطى عقبة نادي ليناس بنتيجة 6-0، ثم واجه نادي لوريان في دور الـ 32 بهدف دون رد، ليضمن النادي الباريسي مقعده في دور الستة عشر.

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أما نادي باو فبدأ مسابقة كأس فرنسا من الدور الأول، وتمكن من تحقيق الفوز على نادي ألبير أرجيليس بنتيجة 1-0، وفي الدور الثاني تمكن من تخطي عقبة نادي مارساك بنتيج 4-1، وفي الدور الثالث فاز على نادي سابلي بنتيجة 3-2، ثم حقق المفاجأة الكبرى في دور الـ 32 بالفوز على نادي بوردو بنتيجة 3-2.

وفيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بمباراة باو ضد باريس سان جيرمان:

موعد مباراة باو وباريس سان جيرمان:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

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ملعب مباراة باو وباريس سان جيرمان:

تقام المباراة على الملعب الجديد لباو، والذي تتسع مدرجاته لـ 1200 متفرج.

القناة الناقلة لمباراة باو وباريس سان جيرمان:

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس اتش دي 6.

معلق مباراة باو وباريس سان جيرمان:

يتولى جواد بدة مهمة التعليق على المباراة.

يلاقي يوم الأربع نادى باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نادى باو أف سي الفرنسي ضمن مواجهات دور السادس عشر من بطولة كأس فرنسا