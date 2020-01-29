الامارات | بني ياس يقدم لاعبه البرازيلي زي روبيرتو‎

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقدم لاعبه البرازيلي زي روبيرتو‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم اليوم، عن تعاقده رسمياً مع اللاعب البرازيلي زي روبيرتو قادماً من صفوف نادي أتليتيكوغويانيينسي للإلتحاق بصفوف "السماوي" ليكتمل بذلك عقد اللاعبين الأجانب في الفريق.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه في "تويتر": "اللاعبالبرازيلي 26 عاماً وصل إلى الإمارات مساء أول من أمس واجتاز الفحوصاتالطبية بنجاح، وزي روبيرتو يجيد وظيفة رأس الحربة وخلال الموسم الحالي لعب 33 مباراة سجل خلالها 14 هدف وساهم في صناعة 5 أهداف".