الامارات | مدير فريق العين يطمئن الجماهير باقترابهم من حسم ملف التعاقدات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فريق العين يطمئن الجماهير باقترابهم من حسم ملف التعاقدات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق العين أحمد الشامسي إن ربط إي لاعب بالاقتراب من الانتقال لصفوف فريق العين يرفع من سعر اللاعب وأن الكثير من الأسماء يتم عرضها على النادي ولكن القرار يكون وفق آلية العمل الموجودة في النادي، مطمئناً في الوقت نفسه باقترابهم من حسم ملف التعاقدات قريباً.
وأكد الشامسي إن سوق الانتقالات كبير جداً وأن الكثير من اللاعبين يتم ربط أسمائهم بالانتقال لفريق العين وهو ما يؤدي لارتفاع اسعارهم.
وقال مدير فريق العين لـ"الإمارات اليوم" عقب مباراة العين وبونيودكور أن الأسماء التي تم ربطها بالنادي خلال الأيام الماضية هي اجتهادات.
وتابع: "الاجتهادات مقدرة من وسائل الاعلام لأنها ترغب في البحث عن الاخبار، في بعض الأحيان هي تكون اجتهادات صحيحة ولكن في أوقات تكون خاطئة".
وحول ترقب الشارع العيناوي لحسم ملف التعاقدات الشتوية، قال الشامسي: "نحن سنحسم مصير التعاقدات قريباً ولدينا فرصة التعديل على القائمة الآسيوية حتى قبل أسبوع من بداية مرحلة المجموعات".
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