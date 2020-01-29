شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ استعداداته لمواجهة نادي مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى ، الاستعداد لمواجهة نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية من المران أمس الثلاثاء عقب التعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة للدوري .

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

واعتذر طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن الاستمرار فى منصبه مديراً فنياً للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

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وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع.

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته ليقود فريق الطلائع.

وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0 ثم الاسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0 وتعادل فى ثلاث مواجهات أيضاً أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.