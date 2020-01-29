شكرا لقرائتكم حسم مصير صالح جمعة في الاهلي خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد الساعات القادمة حسم مصير صالح جمعة لاعب وسط الأهلي، بعد الجلسات التي عقدها اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة، أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ويواجه مسئولو الأهلى أزمة فى تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالاستغناء عنه لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا عدم حاجته لجهوده، وتمنّى له التوفيق في مكان آخر، ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

ويحاول مسئولو الأهلي حاليًا تسويق صالح قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية، لكنهم مازالوا يجدون أزمة فى تسويق اللاعب، خاصة أن أكثر من نادٍ يخشى إتمام الصفقة، بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية، كما أن صالح يُبالغ في طلباته المالية من ناحية أخرى.