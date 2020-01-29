شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للإنتاج الحربي بالإسماعيلية استعدادا للقاء الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه فريق الإنتاج الحربى لمدينة الاسماعيلية مساء اليوم الاربعاء لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الدراويش ، حيث يخوض الانتاج مرانه الرئيسى على ستاد المصانع الحربية ثم يعلن بعدها مختار مختار المدير الفنى للفريق قائمة المباراة ، وعاد مختار مختار لقيادة تدريبات ناديه بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيدًا لقيادة فريقه فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة عصر غداً الخميس بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وحصد فريق الإسماعيلى بطاقة التأهل لنصف نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعدما أقصى الاتحاد السكندرى عقب التعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى، وكان الدراويش حققوا الفوز على زعيم الثغر فى الإسكندرية بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

أغلق الإنتاج الحربى ملف الصفقات الشتوية بعدما تعاقد مع ثلاثة لاعبين هم أحمد على ظهير أيمن الجونة لمدة موسمين ونصف الموسم، وأحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وأحمد صابر مدافع إنبى لمدة 6 شهور عن سبيل الإعارة، حيث نجح النادى فى تدعيم المراكز التى طلبها الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار ، على الجانب الاخر تعاقد الاسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودى لمدة 6 شهور فى صفقة انتقال حر .

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وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب السادس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية