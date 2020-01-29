شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد جلسه مع ثنائي الزمالك لاحتواء غضبهما .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص كارتيرون المدير الفني للزمالك علي عقد جلسات مع كل من عمر السعيد مهاجم الفريق وكريم بامبو لاعب وسط الزمالك بغرض احتواء غضبهما بسبب استبعادهما من المباريات، حيث اكد كارتيرون للثنائي انه يقدر دورهما في الفريق وانهما ضمن حساباته الفنية ولكنهما يحتاجان لزيادة النشاط الهجومي والابتعاد عن الفردية في الأداء خاصة كريم بامبو حتي يكونا مفيدان للفريق.
وأكد كارتيرون لعمر السعيد ان انضمام كاسونجو للفريق لا يقلل من فرص تواجده مع الزمالك ودوره مع الفريق وانما يخلق نوعا من المنافسة أكثر شراسة علي مركز الهجوم.
من ناحية اخري يخوض الفريق مرانه الرئيسي في الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل علي ملعب مباراة اول أغسطس الانجولي ، وهو نفس موعد إقامة المباراة يوم السبت المقبل بغرض تعود اللاعبين علي أرضية الملعب وتوقيت المباراة، حيث تمر أنجولا في الوقت الحالي من العام بموجة حارة قد تؤثر علي اللاعبين في المباراة التي ستقام في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط
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