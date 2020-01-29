شكرا لقرائتكم النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الـ24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ولعب أجايى لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيرى أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر في مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، وفي الموسم الجاري شارك النيجيري في 15 مباراة مع الأهلي خلال جميع البطولات، سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط.

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وبشكل عام شارك أجاي مع الأهلي في 112 مباراة، سجل 33 هدفاً وصنع 22 آخرين ، كان أخرها هدفه فى النجم الساحلى الذى أهدى الاهلى نقاط المباراة الثلاث بالجولة قبل الاخيرة لدور المجموعات برابطة الابطال الافريقية .

وكشف مصدر داخل الأهلي ان إدارة ناديه رفضت عرضاً شفهياً من نادي العين الاماراتي لاستعارة أو شراء النيجيري جونيور اجاي لاعب الفريق الأحمر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية نظراً للحاجة لخدماته الفنية ورفض فايلر التفريط فيه في ظل اعتماده عليه كلاعب اساسي منذ توليه المسئولية.

اضاف المصدر ان العين تحدث مع مسئولي القلعة الحمراء واللاعب شفهيا قبل ارسال العرض الرسمي الا ان الجانب الأحمر اغلق المفاوضات من قبل ان تبدأ لرفض فكرة رحيل اللاعب من الأساس ، ورغم أن الوكيل حاول إقناع إدارة الأهلي بالاستغناء عن النجم النيجيري سواء عل سبيل الإعارة أو البيع النهائي إلا أن موقف الاهلي كان واضحاً ولم يقبل التفاوض مهما كانت الإغراءات خاصة وأن الأدارة الأهلاوية ترى أن أجاي من العناصر الاساسية في الفريق والتي لا يمكن الاستغناء عنها حالياً لأن الجميع في النادي يتطلع لتوفير كل سُبل الاستقرار من أجل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا ويرتبط أجاي بعقد مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة خلال الفترة الماضية، برفقة زميله في الفريق التونسي علي معلول.