شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم مصير صالح جمعة قبل غلق ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساعات القادمة حسم مصير صالح جمعة لاعب وسط الأهلي، بعد الجلسات التى عقدها اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة، أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ويواجه مسئولو الأهلى أزمة فى تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالاستغناء عنه لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا عدم حاجته لجهوده، وتمنّى له التوفيق في مكان آخر، ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

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ويحاول مسئولو الأهلي حاليًا تسويق صالح قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية، لكنهم ما زالوا يجدون أزمة فى تسويق اللاعب، خاصة أن أكثر من نادٍ يخشى إتمام الصفقة، بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية، كما أن صالح يُبالغ في طلباته المالية من ناحية أخرى.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، قد اعلن انتقال محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلي استدعاءه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.

وتنتعش خزينة النادى الأهلى بمبلغ 2 مليون جنيه، وهى قيمة إعارة ثنائى الفريق صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لسموحة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم، وانتقل صلاح محسن لسموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضية، فى الوقت الذى انتقل محمد عبد المنعم هو الآخر لسموحة لمدة موسم ونصف.