شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. كهربا يفك عقدة الفراعنة أمام المغرب بعد 31 عامًا فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 29 يناير 2017 تغلب المنتخب المصرى على نظيره المغربى بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا فى مباراة ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2017 التى استضافتها الجابون، ليعبر إلى نصف نهائي البطولة القارية التي حقق لقبها في سبع مناسبات ويلاقي منتخب بوركينا فاسو ويتخطاه بركلات الترجيح بينما خسر فى النهائى أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وقاد محمود عبدالمنعم "كهربا" منتخب مصر للفوز على المغرب، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الثانى بثلاثة دقائق، بعدما حل بديلاً للظهير الأيسر كريم حافظ في تلك المباراة تحت القيادة الفنية للأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطنى الأسبق.

وبهذا الفوز، كسر المنتخب المصري عقدة استمرت 31 عاما، إذ لم ينجح الفراعنة فى الفوز على المغاربة فى كأس أفريقيا منذ عام 1986، ليكون هذا الإنجاز تاريخيا بكل المقاييس للفراعنة ، وخيّم الصمت الممزوج بالأسى والحزن على الجماهير المغربية التي رابطت في المقاهي لمتابعة مقابلة أسود الاطلسى ضد الفراعنة الذي صعق المغاربة بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة بهدف اللاعب محمود كهربا، منهيا مغامرة رفاق المهدي بنعطية في المسابقة القارية عند حدود الدور الثاني.

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وقاد كوبر الفراعنة فى 37 مباراة "22 رسمية، 15 ودية"، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وبفضل تلك الإنجازات، حصل المدير الفنى الأرجنتينى على جائزة أفضل مدير فنى فى أفريقيا فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى عن عام 2017.