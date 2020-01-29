شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 7 كوابيس تطارد حسام البدرى قبل معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى ينغلق على نفسه فى أجتماعات مستمرة بعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 التى أوقعت الفراعنة فى مجموعة خادعة تضم ليبيا وأنجولا والجابون.

وتواجد البدرى ورفاقه فى كل الملاعب لمتابعة كل اللاعبين والسعى لاكتشاف وجوه جديدة قبل معسكر مارس المقبل .

وتبدو فى الأفق بعض الملفات التى تعد بمثابة كوابيس تشغل رأس حسام البدرى كثيرا.

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ويراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري عددا من اللاعبين لتدعيم الصفوف خلال معسكر الفراعنة فى شهر مارس، من أجل الاستعانة بهم لتدعيم صفوف المنتخب في الفترة القادمة، خاصة بعد ظهورهم بمستويات طيبة في المسابقة المحلية وتقديم أداء قوي مع فرقهم.

ويسعى جهاز المنتخب لضم أكثر من عنصر جديد لتدعيم صفوفه في المعسكر القادم، منهم سداسي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح، ومعهم الثنائي محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري ومحمد فاروق لاعب وسط بيراميدز.

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ويقدم رمضان صبحي مستويات قوية مع الأهلي قبل أن يتعرض للإصابة التي تغيبه منذ منتصف ديسمبر الماضي، ولكنه سيكون جاهزا لتدعيم صفوف المنتخب مع موعد معسكر مارس القادم، فيما يسير مصطفى محمد بخطى ثابتة مع فريقه بعد تألقه مع الفارس الأبيض وحجز مكانه كالمهاجم الأول في صفوف الزمالك منذ بداية الموسم الجارى.

ونفس الحال بالنسبة لثلاثي الجونة أكرم توفيق وأحمد ريان وأحمد حمدي، والذين أصبحوا من أهم العناصر في كتيبة الفريق الساحلي، وباتوا يمثلون القوة الضاربة في صفوف الجونة، ومعهم أحمد أبو الفتوح لاعب سموحة، والذي يقدم مستويات طيبة مع الفريق السكندري.

فيما ظهر محمود رزق مدافع الاتحاد بمستويات طيبة مع زعيم الثغر في الموسم الحالي، وبات من العناصر المميزة في صفوف سيد البلد، ومن مصادر الأمان لجماهير الاتحاد في الخط الخلفي، فيما يواصل محمد فاروق مستوياته الثابتة مع بيراميدز منذ بداية الموسم الماضي، وبات من العناصر المميزة في صفوف فريقه.

ويسافر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الي الامارات لمتابعة مباراة السوبر المصري الذي يجمع الاهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات لمتابعة لاعبي الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذي يتخلله مباراتين امام منتخب توجو في الفترة من 23 الي 31 مارس في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل.

نفدت التذاكر الخاصة بالفئة الرابعة لجماهير نادي الزمالك فى مباراته أمام الأهلي بالسوبر المصري والتى تجمعهما يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

بعد 7 ساعات من الإعلان عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك نفذت تذاكر الأهلي الخاصة بالدرجة الرابعة و الثالثة الخاصة بجماهير الأهلي فى مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات والذى يستضيف اللقاء.